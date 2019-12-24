صنع الله يترأس اجتماع «عمومية رأس لانوف».. ويشيد بدورها في النهوض بالاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 01:55 صباحا
فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط (مؤسسة النفط)

عقدت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، الإثنين، اجتماع الجمعية العمومية للعام 2019، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، أنشطة العام 2019، ومختلف المشاريع التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال العام المقبل، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية المقترحة لتحقيق ذلك.

واستمع الحضور إلى ما ورد من ملاحظات في تقرير هيئة المراقبة، كما جرى تقديم شريط مرئي يتعلق بإعادة تشغيل المجمع الصناعي براس لانوف، حسب بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط.

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وأشاد صنع الله بالدور الذي تلعبه الشركة في تعزيز الاقتصاد المحلّي والنهوض بالاقتصاد الوطني، مستشهدا بنجاح الشركة في البدء بإعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للصناعات البتروكيمياوية.

ولفت إلى أن تشغيل مجمع البتروكيماويات يعد إنجازا مهما بالنسبة لقطاع الطاقة في ليبيا، حيث إنه «أكبر منطقة صناعية في ليبيا»، وهو أهم مشروع للصناعات اللاحقة بالنسبة لمؤسسة النفط، وفق البيان.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير، والعماري محمد العماري، وجاد الله العوكلي، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف شعبان بسيبسو، وأعضاء مجلس إدارة الشركة محمد عوض وعبدالرزاق زريبة وأحمد الزوي وفرج الفرجاني، هذا إلى جانب المدراء العامون مدراء الإدارات المختصة من المؤسسة والشركة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط (مؤسسة النفط)
فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط (مؤسسة النفط)
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