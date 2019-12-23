توزيع أدوية اللإنسولين على المرضى المسجلين لدى مركز السكر ببني وليد

أدوية أنسولين. (الإنترنت)

بدأ مركز السكر والغدد الصماء في بني وليد، صباح اليوم الاثنين، في توزيع أدوية الأنسولين على المرضى المسجلين لدى المركز بعد وصول كمية من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح ، مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن عملية التوزيع متواصلة حتى نفاد الكمية التي وصلت من وزارة الصحة.

وطالب أبوالنيران كافة المترددين على مركز السكر والغدد الصماء بضرورة إحضار بطاقة المريض الخاصة بالمركز، منبها إلى أنه «لن يتم إعطاء الدواء بدون البطاقة الخاصة بالمريض».

ويعاني مركز السكر والغدد الصماء في بني وليد نقصا في المحاليل الخاصة بتحاليل السكر التراكمي بجميع أنواعه وأدوية الضغط والقلب، مع ازدياد عدد النازحين إلى المدينة في ظل استمرار الحرب في طرابلس.