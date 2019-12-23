زحام من قبل المواطنين بفروع مكاتب الجوازات في بني وليد

مواطنون ينتظرون دورهم بأحد مكاتب مصلحة الجوازات في بني وليد. (الإنترنت)

تشهد فروع مكاتب مصلحة الجوازات في بني وليد ازدحاما شديدا من قبل المواطنين الراغبين في استخراج وتجديد جوازات السفر الخاصة بهم.

وأوضح مصدر بجوازات بني وليد أن الازدحام يرجع لعدة أسباب من بينها الانقطاع المستمر في منظومة الجوازات مما أدى إلى تراكم المعاملات الخاصة باستخراج الجوازات.

وذكر المصدر لـ«بوابة الوسط» أن الإدارة العامة الجوازات حددت عدد المعاملات التي يتم قبولها أسبوعيا بفروع بني وليد بـ 50 معاملة مما أدى إلى الازدحام، معتبرا أن هذا العدد «قليل جدا مقارنة بعدد السكان في المدينة».

يشار إلى أن بني وليد يتواجد بها ثلاثة فروع لمكتب الجوازات وهي: مكتب جوازات الشمالية شرق بني وليد ومكتب جوازات الظهرة غرب بني وليد ومكتب جوازات وسط المدينة.