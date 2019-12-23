«إيكواس» تطالب مجلس الأمن بتعيين مبعوث أممي أفريقي إلى ليبيا

قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» خلال قمة أبوجا في 21 ديسمبر 2019. (الإنترنت)

جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» طلبها من مجلس الأمن بتعيين مبعوث أممي أفريقي خاص إلى ليبيا مهمته تسهيل مفاوضات حل الأزمة.

وأعربت «إيكواس»، في ختام قمة أبوجا بنيجيريا السبت الماضي، عن قلقها العميق إزاء الوضع الأمني في المنطقة بعد تجدد الهجمات الإرهابية التي تستهدف قوات الدفاع والأمن والسكان المدنيين، فضلاً عن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وأماكن العبادة.

وانعقدت الدورة العادية الـ56 لهيئة رؤساء دول وحكومات الإيكواس في أبوجا عاصمة نيجيريا السبت الماضي، واستمرت ليوم واحد، وناقشت «القضايا التي تؤثر على المنطقة والأوضاع السياسية وخطة العمل للأمن الإقليمي وآلية تمويلها»، بحسب الموقع الرسمي للمجموعة على شبكة الإنترنت.

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وتبنت «إيكواس» خطة عمل لخمس سنوات بقيمة مليار دولار؛ لمكافحة الإرهاب في المنطقة، دون أن توضح الخطوط العريضة لهذه الخطة. وتضم المجموعة الاقتصادية في عضويتها الآن 14 دولة وهي ساحل العاج وبنين ومالي وبوركينا فاسو والسنغال وتوغو وغينيا بيساو والنيجر ونيجيريا وليبيريا وسيراليون وغامبيا وغانا وجزر الرأس الأخضر.

وتشكو دول غرب أفريقيا عدم استشارتها في حل الأزمة الليبية منذ إسقاط حكم القذافي في أغسطس العام 2011. وتقترح تسوية «الأزمة وفق منهج الاتحاد الأفريقي بإشراك أوسع له، كما كان الحال في السودان».