«إيكواس» تطالب مجلس الأمن بتعيين مبعوث أممي أفريقي إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 02:00 مساء
قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» خلال قمة أبوجا في 21 ديسمبر 2019. (الإنترنت)

جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» طلبها من مجلس الأمن بتعيين مبعوث أممي أفريقي خاص إلى ليبيا مهمته تسهيل مفاوضات حل الأزمة.

وأعربت «إيكواس»، في ختام قمة أبوجا بنيجيريا السبت الماضي، عن قلقها العميق إزاء الوضع الأمني في المنطقة بعد تجدد الهجمات الإرهابية التي تستهدف قوات الدفاع والأمن والسكان المدنيين، فضلاً عن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وأماكن العبادة.

وانعقدت الدورة العادية الـ56 لهيئة رؤساء دول وحكومات الإيكواس في أبوجا عاصمة نيجيريا السبت الماضي، واستمرت ليوم واحد، وناقشت «القضايا التي تؤثر على المنطقة والأوضاع السياسية وخطة العمل للأمن الإقليمي وآلية تمويلها»، بحسب الموقع الرسمي للمجموعة على شبكة الإنترنت.

اقرأ أيضا: قادة دول الساحل يستعجلون تعيين مبعوث أفريقي أممي مشترك إلى ليبيا

وتبنت «إيكواس» خطة عمل لخمس سنوات بقيمة مليار دولار؛ لمكافحة الإرهاب في المنطقة، دون أن توضح الخطوط العريضة لهذه الخطة. وتضم المجموعة الاقتصادية في عضويتها الآن 14 دولة وهي ساحل العاج وبنين ومالي وبوركينا فاسو والسنغال وتوغو وغينيا بيساو والنيجر ونيجيريا وليبيريا وسيراليون وغامبيا وغانا وجزر الرأس الأخضر.

وتشكو دول غرب أفريقيا عدم استشارتها في حل الأزمة الليبية منذ إسقاط حكم القذافي في أغسطس العام 2011. وتقترح تسوية «الأزمة وفق منهج الاتحاد الأفريقي بإشراك أوسع له، كما كان الحال في السودان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
عربى
الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
غداة إقرارها بالاحتيال في ليبيا.. فضيحة جديدة تلاحق «أس أن سي لافالان» الكندية ...
ليبيا
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبوسة بحشوة الشوكولاتة