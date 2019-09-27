قادة دول الساحل يستعجلون تعيين مبعوث أفريقي أممي مشترك إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 27 سبتمبر 2019, 12:23 صباحا
رئيس النيجر محمدو يوسفو. (الإنترنت)

استعجل قادة دول الساحل الإفريقي، المجتمع الدولي تعيين مبعوث إفريقي أممي خاص إلى ليبيا في أعقاب تجديد شكواهم من تضخم تهديدات التنظيمات الإرهابية والإجرامية بسبب الأزمة الليبية.

وقال رئيس النيجر محمدو يوسوفو في كلمة له خلال أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك، إن «بلدان الساحل وحوض بحيرة تشاد أصبحت مسرحا لعمليات التنظيمات الإرهابية والإجرامية».

غياب تحالفات قوية لمكافحة الإرهاب
وفي وقت أدرك المجتمع الدولي الأمر في أفغانستان والعراق وسوريا من خلال إقامة تحالفات قوية لمكافحة الإرهاب، أعرب يوسوفو عن أسفه لـ«غياب تلك التحالفات ذلك في المنطقة حيث تضخمت تهديدات المنظمات الإرهابية والإجرامية بسبب الأزمة الليبية وهي أزمة يتحمل فيها المجتمع الدولي مسؤوليات جدية»، حسب قوله.

وطالب رئيس النيجر بـ«إيجاد حل عاجل للأزمة الليبية بما في ذلك تعيين مبعوث مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى ليبيا».

من جانبه حمل الرئيس التشادي إدريس ديبي في خطابه في اليوم الثاني من الجمعية العامة، المجتمع الدولي مسؤولية وقف الأزمة الليبية التي لها «عواقب لا حصر لها بالنسبة لمنطقة الساحل».

وقال ديبي إن «هذه الحرب في ليبيا لن يكون فيها فائز أو خاسر بل جميعنا خاسرون»، داعيا إلى الحوار وإجراء انتخابات ذات مصداقية في ليبيا.

تعيين مبعوث مشترك
وعلى خطى نظيره التشادي، أعرب رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا عن قلقه إزاء الصراع في ليبيا والذي أثر بشكل مباشر على مالي، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزه بلده في مجال مكافحة الإرهاب لكنه أصر على حقيقة أن الاستقرار الأمني في الساحل يعني بالضرورة الاستقرار في مالي وليبيا.

وباسم دول الساحل مجموعة الخمس دعا كيتا إلى تعيين مبعوث خاص مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لليبيا.

فيما للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام وضمان وحدة وسيادة ليبيا.

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