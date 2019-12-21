بلدية بنغازي تشرع في رصف مفترق الدرابيك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 09:24 صباحا
جانب من أعمال رصف مفترق الدرابيك ببنغازي، 21 ديسمبر 2019. (بلدية بنغازي)

بدأت بلدية بنغازي، اليوم السبت، في الأعمال الأولية استعدادًا لرصف مفترق شارع سوريا، المعروف بمفترق الدرابيك.

وشملت استعدادات رصف الطريق عمليات «دمك التربة، ورش مادة الربط «M.C .O»، تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، حسب بيان منشور على صفحة البلدية على موقع «فيسبوك».

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وتأتي تلك الأعمال ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة، التي تهدف إلى حل مشكلات الطرق بالمدينة. وفي هذا الإطار أعلنت البلدية في 24 نوفمبر الماضي، بدء أعمال تركيب الحواجز الخرسانية في مُنتصف الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) بين الاتجاهين، كما أعلنت البدء في رصف القطعيات بشارع جمال عبدالناصر مُفترق شارع دبي.

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