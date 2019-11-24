بالصور.. تركيب حواجز خرسانية في مُنتصف الطريق السريع ببنغازي

من أعمال تركيب الحواجز الخرسانية في الطريق السريع ببنغازي. (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي بدء أعمال تركيب الحواجز الخرسانية في مُنتصف الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) بين الاتجاهين.

وأشارت البلدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد، إلى أن أعمال الإصلاح بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية يأتي ضمن جملة الأعمال التي تتخذها البلدية بشأن معالجة أسباب حوادث المركبات الآلية في الطريق السريع وللحد منها.

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يشار إلى هذا الطريق أصبح معروفا بـ«طريق الموت» وسط استياء كبير من أهالي المدينة بسبب الحوادث المرورية المروعة التي تتسبب بخسائر بشرية في الأرواح، فضلا عن الأضرار المادية.

وكان رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني دعا إلى ضرورة حل مشكلة الطريق الدائري الثالث المعروف بالطريق السريع وضرورة وضع الحواجز على طول الطريق لمنع حوادث الطرق التي شهدها الطريق بكثرة أخيرا، وذلك خلال لقائه رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري في أكتوبر الماضي.

من أعمال تركيب الحواجز الخرسانية في الطريق السريع ببنغازي. (بلدية بنغازي)

من أعمال تركيب الحواجز الخرسانية في الطريق السريع ببنغازي. (بلدية بنغازي)

من أعمال تركيب الحواجز الخرسانية في الطريق السريع ببنغازي. (بلدية بنغازي)