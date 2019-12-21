قصف جوي قرب إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 01:53 صباحا

تعرض مبنى إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية في طرابلس، لأضرار مادية بعد ضربة جوية مساء الجمعة، بالقرب من المبنى في منطقة طريق المطار، وفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط الجمعة.

ولفت رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إلى تعرض منشآت المؤسسة الوطنية للنفط وعامليها للخطر بشكل يومي، «وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً».

وتابع البيان أن الضربة الجوية لم تتسبب في أضرار بشرية، «ولكن يجب أن يبتعد الجميع عن هذه المنشآت التي تشكل عصب الاقتصاد الليبي»، مضيفا أن تعرضها للخطر «سيضطرنا إلى إغلاق هذه المنشآت مما سيعود بالضرر الكبير على حياة المواطنين الليبيين».

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