جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق مصنع حلويات في بنغازي «لانعدام المعايير صحية»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 08:16 مساء
إغلاق مصنع حلويات الممتاز في بنغازي, 20 ديسمبر 2019 (جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة)

قرر عناصر مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إغلاق مصنع الممتاز بأرض الكواديك لصناعة الحلويات في بنغازي، «لاستعمال ختم بتاريخ صلاحية مزور ولانعدام المعايير صحية».

ووفق بيان للجهاز اليوم، فإن القرار جاء بعد التحري إذ ثبت أن المصنع يعمل دون إذن قانوني واختصاصي ويستعمل ختم مزور لمزاولة عمله، تحت اسم «كرنفال المودة»، يحدد من خلاله تواريخ ومدة صلاحية وهمية للحلويات، بالإضافة إلي انعدام المعايير الصحية التي تسمح له بالعمل واستعمال معدات وأطباق متأكلات من الصدا وتراكم القمامة داخل المصنع مما أدي إلى وجود حشرات وروائح قذرة بالداخل.

وتابع البيان أن عناصر الجهاز قبضوا على صاحب المصنع إبراهيم العوكلي وعدد من العمالة الليبية والمصرية وتم إحالتهم لجهات الاختصاص.

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