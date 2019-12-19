«الأرصاد»: استقرار الطقس في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 12:35 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار الطقس على مناطق الشمال الغربى والوسط والجنوب، بينما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على بعض مناطق الخليج وبنغازي والجبل الأخضر، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الخميس على غالبية المناطق بين 19 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على المناطق الجبلية، وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، حيث لا تتجاوز سبع درجات مئوية، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف خلال الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل وصباح الغد، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

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