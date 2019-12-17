حفل استقبال للشركات الأميركية العاملة في ليبيا وقادة الحكومة الليبية بتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 10:15 مساء
حفل الاستقبال للشركات الأميركية العاملة في ليبيا الذي جرى تنظيمه في تونس. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

استضافت غرفة التجارة الأميركية - الليبية وسفارة الولايات المتحدة حفل استقبال للشركات الأميركية العاملة في ليبيا وقادة الحكومة الليبية، عقب اختتام الحوار الاقتصادي العاشر بين الولايات المتحدة الأميركية وليبيا في 16 ديسمبر في تونس.

وحسب ما نشرته السفارة الأميركية في ليبيا عن الحفل عبر صفحتها على «فيسبوك»، فإن هذا الحدث «دعم موضوعا رئيسيا في الحوار: تشجيع زيادة التجارة والاستثمار في ليبيا، خصوصا في قطاع الطاقة».

وأوضحت أن حفل الاستقبال جاء في أعقاب حلقة نقاش حضرها مديرة الغرفة التجارية الأميركية - الليبية ديبي هارست، والمديرون التنفيذيون لأربع شركات طاقة أميركية، حيث شرحوا لقادة ورجال أعمال ليبيين تاريخهم الطويل في ليبيا والمشاريع الحالية والتحديات والفرص لمزيد من الشراكة والاستثمارات في ليبيا.

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وأعلنت غرفة التجارة الأميركية في ليبيا، في 17 نوفمبر الماضي عن موافقة سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على شَغل منصب رئيس فخري بالمنظمة، التي تأمل أن تتعاون مع السفارة في المستقبل القريب في إقامة أنشطة تهدف إلى دعم استثمارات الشركات الأميركية في ليبيا، وتعزيز الشراكات بين الشركات في البلدين.

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