نزح مياه الأمطار من شوارع بنغازي

نزح مياه الأمطار من جزيرة سوق السيارات في بنغازي، 17 ديسمبر 2019، (مؤسسة الموارد المائية)

قام عناصر المؤسسة الوطنية للموارد المائية التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، بنزح مياه الأمطار المتراكمة في شوارع مدينة بنغازي.

ونشرت صفحة المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تظهر نزح المياه في جزيرة سوق السيارات في حي السلام بالمدينة، حيث حضر مدير المؤسسة عوض الدرسي لمتابعة الأعمال.

وأمس، زار الدرسي سد وادي القطارة الأساسي والثانوي، لتقييم الأوضاع به، والإطلاع على كمية المياه المحجوزة، إذ نفت المؤسسة وجود أخطار من حجم المياه الموجودة خلف السد.

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وأدى ارتفاع منسوب المياه وفيضانها في السد الذي يقع جنوب مدينة بنغازي إلى إغلاق كافة الطرق المحاذية له، السبت الماضي، كما أغلق طريق بحر الصابري بعد أن غمرته المياه بالكامل، ومنعت المياه حركة السيارات على بعض الطرق القريبة من السد، خاصة في طريق بوهادي.

وتعرضت بنغازي والمناطق المحيطة بها إلى تساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة نهاية الأسبوع الماضي، ومطلع الجاري، نتيجة دخول سحب ممطرة أثرت أيضًا على المناطق الغربية.

تراكم مياه الأمطار في أحد شوارع المدينة