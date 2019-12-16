«الموارد المائية»: لا أخطار من حجم المياه خلف سد وادي القطارة

سد وادي القطارة جنوب بنغازي، 15 ديسمبر 2019، (مؤسسة الموارد المائية)

نفت المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة، «الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن حالة سد وادي القطارة الرئيسي والثانوي»، مضيفة أنه «لا وجود لأخطار من حجم المياه» خلف السد.

وقال مدير مكتب العقود بالمؤسسة، إسماعيل إبراهيم، إن المؤسسة حريصة على الاستفادة القصوى من كميات المياه المخزنة، واستغلالها بصورة مثلى تكفل الوصول إلى أقصى طاقة تشغيلية ممكنة للحفاظ علي المصادر المائية، حسب بيان على صفحة المؤسسة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عوض الدرسي، زار سد وادي القطارة الأساسي و الثانوي، لتقييم الأوضاع به، والإطلاع على كمية المياه المحجوزة.

والسبت الماضي، أدى ارتفاع منسوب المياه وفيضانها في سد وادي قطارة (جنوب مدينة بنغازي) إلى إغلاق كافة الطرق المحاذية له، كما أغلق طريق بحر الصابري بعد أن غمرته المياه بالكامل، ومنعت المياه حركة السيارات على بعض الطرق القريبة من السد، خاصة في طريق بوهادي.

وتعرضت مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها إلى تساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة نهاية الأسبوع الماضي، ومطلع الجاري، نتيجة دخول سحب ممطرة أثرت أيضا على المناطق الغربية.