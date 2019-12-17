غلق مطعم في طرابلس عثر بداخله على لحوم فاسدة

مطعم بيروت في طرابلس، 16 ديسمبر 2019، (مركز الرقابة على الأغذية)

أعلن مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، غلق مطعم «بيروت - السياحية» في العاصمة، بعد العثور على لحوم فاسدة بسبب سوء التخزين.

ولاحظ أفراد المكتب، خلال جولة تفتيشية في المطعم، أن أواني الطهي والنظافة العامة غير جيدة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما لا يحمل عدد من العاملين في المطعم شهادات صحية، ولا وجود لبرنامج مكافحة الآفات، إلا أن الإضاءة والتهوية جيدة وبالمثل الأمن والسلامة، حسب البيان.

ويوم الأحد الماضي، صادر مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجبل الغربي، حلوى تحتوي على ألوان محظورة «122E» في المدارس الواقعة داخل نطاق منطقة سيدي خليفة في طرابلس.

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جاء ذلك خلال جولة تفتيشية في تلك المدارس، حيث لاحظ أفراد المكتب أن النظافة العامة بها جيدة، والأطعمة داخلها صالحة للاستهلاك البشري، كما أن النظافة العامة داخل ساحتها«رديئة»، ووجه أفراد المكتب تلك المدارس إلى الاهتمام بالنظافة بشكل عام داخلها وخارجها، والتركيز على صلاحية المواد الغذائية.

ويوم الخميس الماضي، تفقد مفتشو المكتب أحد المراكز الصحية في «سيدى خليفة»، حيث انتقدوا حالة النظافة العامة والإضاءة فيه، منوهين إلى مشكلة بالصرف الصحي في المركز.

وبالنسبة للصيدلية داخل المركز، أكدوا أن النظافة العامة بها مقبولة، كما أن الأدوية الموجودة سارية المفعول من حيث الصلاحية، إلا أن تصنيف الأدوية يتم بشكل غير جيد، أما قسم التطعيمات فيعاني سوء الإضاءة، لكن النظافة داخله جيدة، وجميع التطعيمات سارية المفعول ومحفوظة بشكل جيد.

لحوم فاسدة عثر عليها في المطعم