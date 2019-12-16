مصادرة حلوى بها ألوان محظورة في مدارس بـ«سيدي خليفة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 02:49 مساء
مقصف في مدرسة بمنطقة سيدي خليفة بطرابلس، 15 ديسمبر 2019، (مركز الرقابة على الأغذية)

صادر مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجبل الغربي، حلوى تحتوي على ألوان محظورة «122E» في المدارس الواقعة داخل نطاق منطقة سيدي خليفة (طرابلس).

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية في تلك المدارس، حيث لاحظ أفراد المكتب أن النظافة العامة بها جيدة، والأطعمة داخلها صالحة للاستهلاك البشري، كما أن النظافة العامة داخل مقاصف تلك المدارس جيدة، إلا أنها «رديئة» داخل ساحتها، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ووجه أفراد المكتب تلك المدارس إلى الاهتمام بالنظافة بشكل عام داخلها وخارجها، والتركيز على صلاحية المواد الغذائية.

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ويوم الخميس الماضي، تفقد مفتشو المكتب أحد المراكز الصحية في «سيدى خليفة»، حيث انتقدوا حالة النظافة العامة والإضاءة فيه، منوهين إلى مشكلة بالصرف الصحي في المركز.

وبالنسبة للصيدلية داخل المركز، أكدوا أن النظافة العامة بها مقبولة، كما أن الأدوية الموجودة سارية المفعول من حيث الصلاحية، إلا أن تصنيف الأدوية يتم بشكل غير جيد، أما قسم التطعيمات فيعاني سوء الإضاءة، لكن النظافة داخله جيدة، وجميع التطعيمات سارية المفعول ومحفوظة بشكل جيد.

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