السراج يطالب شركة «توتال» بدعم برامج التنمية المستدامة بمناطق العمليات النفطية

فائز السراج خلال لقائه بمسؤولي شركة «توتال» الفرنسية في الدوحة، 14 ديسمبر 2019. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، مع كل من رئيس مجلس إدارة شركة «توتال» الفرنسية للنفط والغاز، باتريك بوياني، ورئيس عمليات الشرق الأوسط ستيفين ميشيل، مشاريع الشركة في ليبيا وخططها لتطوير الإنتاج.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان، إن السراج طالب خلال الاجتماع الذي عقد في الدوحة على هامش مشاركته في «منتدى الدوحة» مسؤولي الشركة بدعم برامج التنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

اقرأ أيضا مؤسسة النفط توافق على شراء «توتال» حصة «ماراثون» في امتيازات «الواحة» واستثمار 650 مليون دولار

وقبل أربعة أيام، وافق مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على استحواذ شركة «توتال» على حصة «ماراثون أويل ليبيا» المحدودة، التي تمثل 16.33% من امتيازات شركة الواحة، بقيمة 450 مليون دولار. وبمقتضى الاتفاق التزمت الشركة الفرنسية استثمار 650 مليون دولار في مشاريع تطوير امتيازات الواحة، وزيادة حجم الإنتاج من خلال مشروعين رئيسيين هما حقل شمال جالو والقطعة م.ن 98، مما سيسهم في زيادة القدرة الإنتاجية بنحو 180 ألف برميل يوميا.

كما تدفع «توتال» منحة توقيع بمبلغ قدره 150 مليون دولار، تخصص لدعم برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.