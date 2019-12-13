جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق شركة الهندسة الطبية في بنغازي ويعتقل العاملين فيها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 ديسمبر 2019, 09:55 مساء

قررت اللجنة المُكلفة من قبل رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، بالتعاون مع اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، إغلاق شركة الهندسة الطبية التي «تمتهن بيع المواد والأجهزة للمختبرات داخل المدينة دون إذن أو تصريح من الجهات المختصة»، كما تقرر ضبط العاملين وإغلاق الشركة وإحالة القضية إلى جهات الاختصاص.

ووفق بيان للجهاز، اليوم، تحمل الشركة تصريحا لبيع الأدوات المكتبية والكماليات الطبية فقط، كما أنه منتهي الصلاحية، على عكس ما يتم عرضه وبيعه داخل الشركة من معدات وأدوات خاصة بالتحاليل.

وأوضح البيان أن أهم المخالفات التي رصدتها اللجنة تمثلت في وجود مواد وأدوات وأجهزة منتهية الصلاحية منذ أكثر من خمسة أعوام تُباع للمختبرات في التحاليل اليومية، ومن أهمها «إبر» تستعمل بطريقة مباشرة في سحب عينات الدم من المواطنين، وكواشف منتهية الصلاحية، «مما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن لعدم وجوب استعمالها بعد نفاد صلاحية إنتاجها».

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