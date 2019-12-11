وزير الخارجية التركي: الاتفاق الأمني مع حكومة الوفاق لا يشمل نشر قوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 07:20 مساء
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الأمني بين بلاده وليبيا «لا يشمل بندًا بخصوص نشر تركيا قوات هناك»، موضحًا أن «الاتفاق الجديد يركز أساسًا على التدريب»، وفق ما نقلته «رويترز».

وجاءت تصريحات أوغلو في مؤتمر صحفي بأنقرة بعد أيام من إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أنقرة قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت منها طرابلس ذلك، بعد أسبوعين من توقيع مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني بشأن التعاون الأمني والعسكري والحدود البحرية.

وأوضح جاويش أوغلو أن «الاتفاق الأمني لا يتضمن أي بنود بخصوص إرسال قوات. سبق وأن وقعنا اتفاقات مماثلة من قبل، وهذا مجرد اتفاق محدث. ليس هناك انتشار للقوات». وأضاف: «ومع ذلك قال رئيسنا إنه يمكننا أن نُقيِم ذلك إذا تلقينا طلبًا بهذا الخصوص».

كان الرئيس إردوغان قال هذا الأسبوع إنه في أعقاب الاتفاق الأمني والعسكري، فقد ترسل تركيا قوات إلى ليبيا إذا طلبت منها حكومة الوفاق في طرابلس ذلك. وأضاف أن مثل هذه الخطوة لا تنتهك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وأن تركيا «لن تسعى للحصول على تصريح من أحد»، بحسب «رويترز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

6 قتلى في تبادل لإطلاق النار قرب نيويورك
دولى
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
تأكيدا لخبر «بوابة الوسط».. اتحاد الكرة يتعاقد مع الإسباني خوليو لقيادة منتخب ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
مؤسسة النفط توافق على شراء «توتال» حصة «ماراثون» في امتيازات «الواحة» واستثمار ...
ليبيا
«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين ...
ليبيا
منع سبع شركات طيران ليبية من دخول الاتحاد الأوروبي
ليبيا
الحشاني صاحب أول هدف ليبي في افتتاح ملعب المدينة الرياضية ببنغازي
رياضة محلية
السجن مدى الحياة لـ«أحد أخطر مجرمي» بريطانيا
دولى
أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة شملت 19 دولة: آثار آيجابية لخفض مستوى الكوليسترول لدى الأشخاص دون 45 عاما