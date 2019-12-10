استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 09:58 مساء

أعلن المركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية من وإلى المطار اعتبارا من بعد غد الخميس 12 ديسمبر الجاري، وفق ما نشره المركز عبر صفحته على «فيسبوك».

وأجرى المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، ميلاد معتوق، زيارة ميدانية إلى مطار معيتيقة رفقة مدير عام المطار لطفي الطيب ومندوبي شركات الطيران العاملة بالمطار.

وقال المركز الإعلامي لمطار معيتيقة إن الزيارة جاءت للاطلاع على أعمال الصيانة والتجهيزات الجارية، مشيرة إلى أنه «قد تأكد من خلال الزيارة أن استئناف الرحلات الجوية من المطار سيبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر لشركتي الخطوط الليبية والأفريقية، والأحد الموافق 15 ديسمبر ستبدأ شركتا الأجنحة الليبية والبراق، ومن ثم تبدأ باقي الشركات في تسيير رحلات بالتنسيق مع إدارة المطار».

من جهتها أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية أنها ستشرع في تسيير رحلاتها الجوية من مطار معيتيقة الدولي اعتبارا من يوم الخميس، بناء على ترتيبات وزارة المواصلات، منوهة بأن أولى رحلات الشركة ستكون إلى تونس صباح الخميس.

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