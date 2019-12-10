عقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مكافحة العدوى في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 02:45 مساء
جانب من الحضور في مؤتمر مكافحة العدوى في سرت، 10 ديسمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

عقدت اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الرابع لمكافحة العدوى، تحت شعار «مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والتحديات لمكافحة منع العدوي»، والذي تنظمه كلية الطب البشري في جامعة سرت على مدار يومين.

وسيناقش المشاركون فى المؤتمر أكثر من 21 بحثا يتعلق بمحاور المؤتمر حول انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية، ودور التنظيف والتطهير والتعقيم في الوقاية من العدوى والمسح الوبائي لعدوى المرافق، حسب بيان بلدية سرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر الجلسة الافتتاحية رئيس جامعة سرت، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية والكاتب العام والمسجل العام للجامعة، وعدد من الأطباء الزوار من مصر والسعودية وعمداء الكليات ورئيس وأعضاء مجلس حكماء سرت، ورئيس وأعضاء اللجان التحضيرية والعلمية والإعلامية للمؤتمر وعدد من مسؤولي الأجهزة والمكاتب والمراكز الصحية والمكافحة في سرت، وعدد من القادة العسكريين لقوة حماية سرت، وعدد من الإعلامين والصحفيين.

وأمس، وصلت إلى سرت وفود أكاديمية من مصر والسعودية والأردن إضافة إلى أطباء وأساتذة ليبيين في مختلف التخصصات الطبية من الجامعات والمستشفيات الليبية للمشاركة في المؤتمر.

ويجري تنظيم المؤتمر بالشراكة مع الاتحاد العربي للوقاية من العدوى وسلامة المريض، وبالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية ومستشفى بن سينا التعليمي وبلدية سرت ومستشفى تاورغاء العام ومركز مصراتة لعلاج الأورام والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى ومستشفى المروة في بنغازي.

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