توزيع أغطية وحقائب مدرسية على 112 أسرة نازحة في نالوت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 02:24 مساء
توزيع أغطية وحقائب مدرسية على أسر نازحة في نالوت، 9 ديسمبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

وزعت لجنة النازحين في بلدية نالوت، أغطية وحقائب مدرسية على 112 أسرة نازحة من مناطق الاشتباكات في طرابلس.

وتأتي آلية التوزيع وفق الإجراءات المتبعة لتسجيل النازحين في الكشوفات، عبر الرقم الوطني وكتيب العائلة، وذلك بعد الانتهاء من حصر النازحين بالمدينة بالتنسيق مع لجنة أزمة، حسب بيان على صفحة البلدية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي سياق متصل، زودت إدارة الطوارئ في وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مكاتب الخدمات الصحية في بلديات طرابلس الكبرى اليوم الإثنين بأدوية عامة وأخرى للأمراض المزمنة؛ لتغطية احتياجات الأسر النازحة. وتقع تلك المكاتب في «تاجوراء وطرابلس المركز وعين زارة وحي الأندلس وأبوسليم، وسوق الجمعة». 

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وخلال إحاطته في أكتوبر الماضي، كشف مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، أن «حرب العاصمة» نتج عنها فرار أكثر من 128 ألفًا من ديارهم، مشيرًا إلى أن هناك 135 ألف مدني مازالوا عالقين في المناطق التي تشكل الخطوط الأمامية للقتال، إضافة إلى 270 ألفًا آخرين يعيشون في المناطق المتضررة بشكل مباشر من الحرب.

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