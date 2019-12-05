البرلمان التركي يصادق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق

قاعة البرلمان التركي. (الإنترنت)

قالت وسائل إعلام تركية إن البرلمان في أنقرة صادق، اليوم الخميس، على مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها الحكومة التركية يوم 27 نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني خلال لقاء جمع الرئيس رجب طيب إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقالت مراسلة تلفزيون «TRT عربي» التركي الناطقة بالعربية إن البرلمان صادق على مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية مع ليبيا «بعد اجتماع مطول»، حيث صوت بالموافقة «أربعة أحزاب ما عدا حزب الشعوب الديمقراطي».

ومن بين الأحزاب التي صوتت بالموافقة للمصادقة على مذكرة التفاهم البحرية حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري، بواقع 293 صوتًا، لتدخل حيز التنفيذ، وفق المراسلة.

وآثارت مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، في مجال الصلاحيات البحرية، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، المحلية والإقليمية والدولية، ولقيت معارضة شديدة من مصر واليونان وقبرص، ورفضًا من القيادة العامة للجيش ومجلس النواب في طبرق.