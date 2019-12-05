السفارة البريطانية في ليبيا تنظم تدريبا حول مكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 03:03 مساء
عدد من المشاركين في تدريب السفارة البريطانية حول مكافحة الإرهاب، 4 ديسمبر 2019، (حساب السفارة على تويتر)

نظمت السفارة البريطانية في ليبيا برنامجا تدريبيا حول مكافحة الإرهاب، لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل «تويتر»، اليوم الخميس، «وقت رائع مع المشاركين الليبيين في تدريب تدعمه السفارة حول مكافحة الإرهاب.. هذا (البرنامج) من شأنه أن يساعد في تعزيز التعاون في المستقبل بين ليبيا والمملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب».

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وبالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، تدعم السفارة مشروعات أخرى، منها إزالة مخلفات الحرب في مدينة سرت، بالتعاون مع منظمة «هالو تراست»، إذ أعلنت مطلع شهر نوفمبر الماضي، قيام مختصين من سكان المدينة بأعمال الإزالة الآلية لتلك المخلفات.

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