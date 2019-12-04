جمعية خيرية بطبرق توزع حقائب وكتبا مدرسية على أطفال العائلات المحتاجة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 06:18 مساء

قامت جمعية الميدان للأعمال الخيرية في مدينة طبرق، بتوزيع عدد من الحقائب والكتب المدرسية على أطفال العائلات المحتاجة، تزامنًا مع عودة الدراسة الأحد الماضي.

وقال عضو الجمعية، كمال عوض لـ«بوابة الوسط» الأربعاء، «تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، قمنا بحصر عدد من العائلات المحتاجة والتي لا تمتلك مبالغ مالية لشراء قرطاسية كاملة وحقائب مدرسية وتحتاج للمساعدة».

ولفت عوض إلى أن الجمعية قامت بـ«تقديم الدعم لأكثر من 50 طفلًا يحتاج للمساعدة لكي يستطيع أن يبدأ عامه الجديد، أسوة بأقرانه من الأطفال حتى لا يشعر بالنقص والحرمان».

وأعلنت النقابة العامة لمعلمي ليبيا، السبت الماضي، «رفع الاعتصام والإضراب» وانطلاق الدراسة يوم «الأحد الموافق 1 -12- 2019».

وأكد نقيب معلمي ليبيا عبدالنبي النف، لـ«بوابة الوسط»، إنهاء الإضراب الذي بدأ منذ ثلاثة أشهر وانطلاق الدراسة الأحد، وذلك بناء على الاتفاق مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب والقيادة العامة.

وأوضح نقيب المعلمين أنه جرى الاتفاق على «تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 إداريًّا، وفصل وزارة التعليم العالي عن التعليم الأساسي».

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وتعتبر جمعية الميدان للأعمال الخيرية إحدى الجمعيات الخيرية بطبرق، التي تقدم دعمها مباشرة للعائلات المحتاجة والفقيرة وتأسست العام 2014.

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