غلق مصنع لتعبئة المياه في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 09:55 صباحا
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مصنع مياه الواحة، 1 ديسمبر 2019. (صفحة المركز على فيسبوك)

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مصنعا لتعبئة المياه في غوط الشعال غرب طرابلس، لعدم مطابقته المواصفات القياسية الليبية.

وقال المركز في بيان إن مفتشيه بقسم الرقابة الداخلية فرع طرابلس، وأعضاء الرقابة الداخلية بالإدارة العامة أوصوا بإغلاق مصنع مياه الواحة، خلال حملة تفتيشية على الأسواق بمنطقة غوط الشعال، نظرا لمخالفته المواصفات المعمول بها بمصانع مياه الشرب، حسب ما نشر على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

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وكان المركز أغلق أمس الأحد، محلا لبيع وتصنيع الحلويات ببلدية الزهراء، لمخالفته المواصفة القياسية الليبية، كما أغلق في 27 نوفمبر الماضي مخبزا في زليتن لعدم وجود شهادات صحية للعاملين به، إلى جانب عدم الاهتمام بنظافته، كما صادر كميات من الحلويات، بعدما تبين احتواؤها على ألوان محظورة بالنكهات المستخدمة.

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