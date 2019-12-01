مكتب صندوق الزكاة بني وليد يستأنف العمل بعد توقف دام 10 أيام

موظفون بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)

أعلن مكتب صندوق الزكاة بني وليد، اليوم الأحد، عودة استئناف العمل من جديد بعد توقف استمر عشرة أيام؛ بسبب حادثة الاقتحام التي تعرض لها المكتب.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب لـ«بوابة الوسط»، أنه تقرر اليوم عودة العمل داخل مكتب الصندوق بعد تدخل مشايخ ووجهاء بني وليد لحلحلة المشكلة ورأب الصدع.

وذكر التائب أن «ما حدث كان نتيجة سوء فهم من قبل المعتدي الذي بدوره تقدم باعتذاره لكافة الموظفين العاملين بمكتب صندوق الزكاة»، في بني وليد.

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يشار إلى أن مكتب صندوق الزكاة في مدينة بني وليد، أعلن في العشرين من نوفمبر الماضي تعليق أعماله، على خلفية خروقات وتهديدات أمنية تعرض لها المكتب أخيرًا من قبل بعض المواطنين.