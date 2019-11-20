مكتب صندوق الزكاة في بني وليد يعلق أعماله بسبب خروقات وتهديدات أمنية

موظفون بمكتب صندوق الزكاة في بني وليد. (الإنترنت)

أعلن مكتب صندوق الزكاة في مدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، تعليق أعماله حتى إشعار آخر، على خلفية خروقات وتهديدات أمنية تعرض لها المكتب مؤخرًا من قبل بعض المواطنين.

وقال مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة، علي التائب لـ«بوابة الوسط»، إن عددًا من الأشخاص «اقتحموا مقر مكتب صندوق الزكاة، اليوم الأربعاء، وتهجموا على الموظفين العاملين بالمكتب واحتجزوهم بالقوة، الذين تعرضوا للسب والشتم طيلة فترة حجزهم بالمكتب، حتى وصل ذلك إلى تهديدنا بالقتل».

وأوضح التائب أن هذه الحادثة لم تكن المرة الأولى التي يتم الاعتداء فيها على موظفي مكتب صندوق الزكاة في بني وليد، مشيرًا إلى أن مكتب صندوق الزكاة تعرض خلال الفترة الماضية إلى حادثة سرقة وتخريب من قبل مجهولين.