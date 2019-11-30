رغم خطر الإشعاع.. «الجوف النفطية» تستخرج عازلا مطاطيا بأحد الحفارات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 03:23 مساء
جانب من استخراج العازل المطاطي، 30 نوفمبر 2019. (صفحة شركة الجوف للتقنية النفطية على فيسبوك).

أعلنت شركة الجوف للتقنية النفطية، اليوم السبت، استخراج عازل مطاطي بأحد الحفارات؛ رغم خطر الإشعاع المحيط بالعملية.

وقال بيان للشركة إن مهندسي الاصطياد التابعين لإدارة العمليات بها استخرجوا عازلا مطاطيا على الحفارة الوطنية رقم 34 العاملة مع شركة الهروج، على البئر «N45-12»، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونوه البيان بنجاح مستخدمي الحفار في استخراج العازل رغم خطر الإشعاع المحيط بالعملية.

وفي 24 نوفمبر الجاري، ناقش رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الجوف للتقنية النفطية سالم العباني، مع عضو لجنة الإدارة للشؤون الإدارية والمالية بشركة الزويتينة للنفط، صلاح عيله؛ جدولة وتبويب الديون القديمة، ومراجعة الحسابات المالية والديون المستحقة، وحل المشكلات والعوائق التي تعترض تسديد الالتزامات بينهما.
 

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