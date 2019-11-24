اجتماع بين شركتي «الجوف النفطية» و«الزويتينة» لجدولة الديون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 02:54 مساء
جانب من اجتماع سالم العباني، وصلاح عيله؛ 24 نوفمبر 2019. ( شركة الجوف للتقنية النفطية فيسبوك)

اجتمع رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الجوف للتقنية النفطية سالم العباني، بمكتبه اليوم الأحد، مع عضو لجنة الإدارة للشؤون الإدارية والمالية بشركة الزويتينة للنفط، صلاح عيله؛ لبحث جدولة وتبويب الديون القديمة.

كما تطرق الاجتماع الذي حضره عضو لجة الإدارة للتصنيع والتسويق بشركة الجوف، عبدالرحمن العمامي، ومدير مكتب المراجعة الداخلية بالشركة، علي العوج، إلى التعاون المشترك بين الشركتين، ومراجعة الحسابات المالية والديون المستحقة، وحل المشكلات والعوائق التي تعترض تسديد الالتزامات بينهما، بحسب بيان شركة الجوف على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشاد رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الجوف، سالم العباني، بالتعاون المستمر من قبل شركة الزويتينة للنفط، وحرصها الدائم على تقديم تسهيلات للشركة فى كافة المجالات، خاصة في مجال العمليات والمواد، حسب البيان.

وكانت شركة الجوف للتقنية النفطية، دشنت في 17 نوفمبر الماضي، أولى عمليات التصنيع بمصنع المواد الموازنة (GPP) بالمجمع الصناعي بقنفودة، بإنتاج مادة طينة الحفر البنتونايت، وكربونات الكالسيوم.

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