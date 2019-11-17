«الجوف للتقنية النفطية» تدشن مصنع المواد الموازنة في قنفودة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 03:22 مساء
بمصنع المواد الموازنة (GPP) بالمجمع الصناعي بقنفوده. (شركة الجوف)

دشنت شركة الجوف للتقنية النفطية، مساء أمس السبت، أولى عمليات التصنيع بمصنع المواد الموازنة (GPP) بالمجمع الصناعي بقنفودة، بإنتاج مادة طينة الحفر البنتونايت، وكربونات الكالسيوم.

ويعد مصنع مواد الموازنة من أكبر المصانع فى شمال أفريقيا لإنتاج طينة الحفر البتنونايت، والبارايت، وكربونات الكالسيوم، ومادة الردم المستخدمة في الحماية المهبطية، حسب بيان نشرته الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأحد.

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ونوه البيان إلى أن عملية التدشين جاءت بدعم كامل من المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة صيانة وتشغيل كافة الوحدات الإنتاجية. وتخلل الاحتفال تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها مهندسو وفنيو الصيانة بسبب «دورهم الكبير في الانتهاء من عمليات الصيانة في وقت تمر به الشركة من صعوبات وتحديات كبيرة».

وتسعى شركات النفط إلى رفع قدرتها الإنتاجية سعيا إلى زيادة إنتاج النفط والغاز الذي بلغ إجمالي إيراداته نحو 18.53 مليار دولار، خلال  الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2019، حسب المؤسسة الوطنية للنفط.

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