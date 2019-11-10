18.53 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط في 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 02:40 مساء
إحدى منشآت حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، أن إجمالي إيراداتها بلغت نحو 18.53 مليار دولار، خلال  الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2019.

وذكرت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن إيرادات شهر أكتوبر الماضي ارتفعت إلى حوالي 2.2 مليار دولار، بزيادة قيمتها 381 مليون دولار، ونسبتها 21%، مقارنة بإيرادات المؤسسة في سبتمبر الماضي.

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وتوزعت إيرادات مؤسسة النفط في الشهر ذاته، إلى مليارين و137 مليون دولار للنفط الخام، و51.32 مليون دولار للغاز والمكثفات، فيما بلغت إيرادات البتروكيماويات نحو 3.22 مليون دولار.

وحققت المؤسسة، خلال 2018، أعلى إيرادات على مدار الخمس السنوات الماضية، بقيمة 24.4 مليار دولار، وذلك بزيادة حوالي 78% مقارنة بالعام 2017.

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