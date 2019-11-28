«عدل الوفاق» تعلن تفعيل منظومة طبية إلكترونية بسجن الهدى في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 06:36 مساء
أحد النزلاء يجري فحصا طبيا بسجن الهدى في مصراتة. (وزارة العدل)

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، «تفعيل منظومة طبية إلكترونية متكاملة» بسجن الهدى في مدينة مصراتة في إطار مساعيها لضمان تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة لنزلاء مؤسساتها العقابية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تفعيل المنظومة جاء خلال زيارة عمل قام بها مدير إدارة الرعاية الصحية بالوزارة ومرافقيه يومي 25 و26 نوفمبر الجاري إلى سجن الهدى في مصراتة بالتنسيق مع شركة «رويال الطبية».

وأوضحت وزارة العدل أن الزيارة «استهدفت إجراء عملية مسح طبي شامل لجميع النزلاء بسجن الهدى في مصراتة، حيث قام فريق من الأطباء المتخصصين وفنيي التحاليل والأشعة بأدواتهم معداتهم الطبية بتشخيص ومعاينة النزلاء كافة وتقديم الأدوية العلاجية المطلوبة لهم بما في ذلك أدوية الأورام والأمراض المستعصية، إضافة إلى إحالة البعض منهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة».

وأكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني أنه «تم تفعيل منظومة طبية إلكترونية متكاملة وإدخال جميع بيانات النزلاء لتسهيل عمل مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهدى في هذا الجانب».

وأشارت إلى أنه كان في استقبال وفد الوزارة خلال زيارة سجن الهدى مدير السجن ورئيس لجنة التفتيش على السجون المكلف بمكتب المحامي العام مصراتة.

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