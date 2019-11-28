انخفاض الدولار واليورو في السوق الرسمية

هبط سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية في ختام الأسبوع.

وتراجع سعر العملة الأميركية، الخميس، بفارق 0.0006، مسجلا 1.4075 دينار اليوم مقارنة 1.4081 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كذلك تراجع اليورو بفارق 0.0007 دينار، مسجلا 1.5495 دينار مقابل 1.5502 دينار أمس، فيما صعد الجنيه الإسترليني بفارق 0.0133 دينار، مسجلا 1.822 دينار مقابل 1.8087 دينار أمس.

وعلى صعيد عملات دول الجوار، تراجع الدينار التونسي بفارق 0.0004 دينار، مسجلا 0.4938 دينار مقارنة بـ0.4942 دينار أمس، بينما حافظ الدينار الجزائري على استقراره مسجلا 0.117 دينار. وهبطت الليرة التركية بفارق 0.0006 لتسجل 0.2436 دينار مقارنة بـ0.2442 دينار أمس.

أما عن العملات الخليجية، فقد تراجع الريال السعودي بفارق 0.0002 دينار، مسجلا 0.3753 دينار اليوم مقارنة بـ0.3755 دينار أمس، بينما هبط الدرهم الإماراتي إلى 0.3832 دينار مقابل 0.3834 دينار، بفارق 0.0002 دينار.

وفي العملات الآسيوية، تراجع الإيوان الصيني بفارق 0.0001 دينار، بواقع 0.2002 دينار اليوم، مقابل 0.2003 دينار أمس، بينما استقر الين الياباني عند 1.29 دينار.