اتفاق ليبي - مصري لتسهيل فتح حسابات بنكية لرجال الأعمال في البلدين

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 28 نوفمبر 2019, 01:45 صباحا
اجتماع للغرفة التجارية طبرق ونظيرتها بالجيزة المصرية, 27 نوفمبر 2019 (الإنترنت)

وقع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق، محمد منصور الصالحين، اتفاقية التآخي مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في محافظة الجيزة المصرية، عادل عبدالفتاح بهدف بحث الحلول لعدد من المشكلات، وأهمها محاولة تسهيل فتح حسابات بنكية لرجال الأعمال الليبيين والمصريين في البلدين.

ووفق بيان غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق اليوم، حضر التوقيع رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري ورجال أعمال من الجانبين، إذ تمحورت الاتفاقية في عدة نقاط أهمها التطرق لمشاكل النقل والسيارات الليبية المجهزة لنقل البضائع والتنسيق على إرجاع حركة الترانزيت بين البلدين عبر ميناء طبرق التجاري.

كما شملت مشكلة مرور المسافرين بين البلدين، وفرض رسوم مالية على المسافرين الليبيين تقدر بــ350 جنيها وما يعادلها بالليبي ذهابا وعودة، وتشكيل لجان مشتركة لحل جميع المشاكل العالقة بين الجانبين، منها مشكلات الاستثمارات والتجارة والصناعة.

وفى ختام الزيارة اتفق الجانبان على الاهتمام بسلامة مرور المواطن من الطرفين، ومحاولة إقناع السلطات بإلغاء رسوم الدخول والخروج، كما تم الاتفاق على إقامة معرض للمنتجات المصرية خلال الفترة القادمة فى مدينة طبرق، يصاحبه زيارة وفد من غرف التجارة المصرية لعقد بعض الاتفاقيات والعقود من الجانبين.

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