توقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد «بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة» اليوم الأربعاء، منوها بأن هذا الإجراء سيستمر إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كل المسلحين من المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله: «لقد تعرض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمع سكني داخل الحقل مخصص لموظفي المؤسسة».

وأكد صنع الله «نقل جميع مستخدمي المؤسسة الموجودين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم»، مشيرا إلى «أنهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم العادية».

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ونوه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطني للنفط بأن «الإنتاج سيبقى متوقفا إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كل الأفراد العسكريين من منطقة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط».