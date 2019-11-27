مؤسسة النفط تطالب بوقف العمليات العسكرية قرب حقل الفيل

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، بوقف العمليات العسكرية بالقرب من حقل الفيل النفطي.

وأكدت المؤسسة في بيان، «وجود نشاط عسكري في منطقة حقل الفيل النفطي»، منوهة بـ«عدم وقوع أضرار مادية أو بشرية»، حسب ما نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يشر البيان إلى تفاصيل أكثر حول هذا النشاط، أو الجهة التي وراءه.

ودعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، كل الأطراف إلى «وقف العمليات في محيط الحقل»، مؤكدا أن «ضمان سلامة عاملينا هي أولويتنا القصوى»؛ وحذر من أن «أي تصعيد لأعمال العنف سيترتب عليه إخلاء الحقل ووقف الإنتاج».

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد دعت في 19 نوفمبر الماضي إلى «الوقف الفوري للاشتباكات، والابتعاد عن مرافقها فورا»، بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وسقوط مقذوف «عيار 14.5» بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى 50 مترا عن دوارة تعبئة الغاز.

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وتجددت الاشتباكات في المناطق جنوب مدينة طرابلس منذ 18 نوفمبر الماضي، حيث أصابت غارة جوية مصنعا للبسكويت في وادي الربيع، مما أسفر عن مقتل سبعة من عماله، إضافة إلى 30 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق.