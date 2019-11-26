مجلس الدولة يناقش مع المالية توحيد جدول مرتبات موظفي الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 11:30 مساء
رئيس مجلس الدولة ووزير المالية خلال مباحثات في طرابلس 26 نوفمبر 2019. (مجلس الدولة)

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء، مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري الميزانية العامة للعام القادم، وسبل تقليص الإنفاق في الباب الأول من الميزانية، وآلية وضع جدول مرتبات موحد لموظفي الدولة كافة.

وبحث المشري وبومطاري، خلال لقاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، «سير الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المتخذة بشأن معالجة التشوهات واستبدال الدعم السلعي بالنقدي»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وفي 12 نوفمبر الحالي، قرر المجلس الرئاسي استكمال إجراءات توحيد جداول تنظم جميع شرائح مرتبات القطاع العام. كما أقر اتخاذ خطوات في اتجاه تخفيض جداول مرتبات الجهات التي حددت المعاملة المالية لها بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية، بالتنسيق مع الجهات التابعة لها.

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ووجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول سبل معالجة التضخم في بند المرتبات بالميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن حكومة الوفاق شرعت في اتخاذ خطوات العملية لتوحيد جدول مرتبات العاملين في الدولة.

وبلغت قيمة المرتبات حتى نوفمبر الماضي 19 مليارا و694 مليون دينار، وفق تقديرات المصرف المركزي.

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