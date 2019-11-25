انقطاع وتذبذب الاتصالات بالشرق والجنوب بسبب انقطاع كابل في مصراتة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 06:12 مساء
من أعمال صبانة كابل الألياف البصرية في الجبل الغربي. (أرشيفية: الإنترنت)

تشهد مدن ومناطق شرق وجنوب ليبيا، انقطاعا وتذبذبا في خدمات الاتصالات والإنترنت لشركتي «ليبيانا» و«المدار الجديد» بسبب انقطاع كابل الألياف البصرية في مدينة مصراتة اليوم الإثنين.

وقال أحد مهندسي شركة «هاتف ليبيا» في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن قطع كابل الإلياف البصرية بمصراتة نتج عنه انقطاع وتذبذب الخدمات من مصراتة حتى إمساعد شرقا ومناطق جنوب غرب وشرق البلاد.

وأكد المصدر أن الفرق الفنية تعمل في هذه الأثناء على إصلاح العطل حتى تعود خدمات الاتصالات والإنترنت إلى كافة المشتركين.

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وأعلنت شركة «هاتف ليبيا» أن «قطع كابل (NGBN) بمدينة مصراتة على بعد11 كلم في اتجاه الخمس حدث بسبب قيام أحد المواطنين بالحفر؛ مما تسبب في توقف حركة الاتصالات على المناطق (الوسطى والجنوبية والشرقية)».

وتعاني شركات الاتصالات من أعمال الحفر العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين وشركات المقاولات، دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مختلف مدن ومناطق ليبيا، مما يتسبب في انقطاع خدمات الاتصالات.

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