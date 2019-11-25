«أسوشيتدبرس»: مسؤولون في «الجيش الوطني» يقولون إن طائرة أميركية عسكرية أسقطت بطريق الخطأ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 05:28 مساء
طائرة أميركية من دون طيار (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة «أسوشيتدبرس» الأميركية، اليوم الاثنين، إن مسؤولين تابعين للقيادة العامة للجيش أكدوا أن «طائرة عسكرية أميركية أسقطت بطريق الخطأ الأسبوع الماضي»، قبل أن تعلن القيادة العامة عن فرض منطقة حظر طيران في طرابلس وما حولها.

وأوضحت «أسوشيتدبرس» أن مسؤولي «الجيش الوطني» قالوا إنهم أخطأوا في استهداف الطائرة الأميركية بدون طيار اعتقادا منهم أنها طائرة تركية الصنع تستخدمها القوات التابعة لحكومة الوفافق الوطني في طرابلس.

ويوم السبت، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، أن طائرة غير مسلحة «متحكم فيها عن بعد»، تابعة للقيادة الأميركية، فقدت فوق طرابلس الخميس الماضي، مضيفة أن «الحادث حاليا قيد التحقيق».

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وقالت «أفريكوم» في بيان إنها «تجرى عمليات تقييم مستمرة للوضع الأمني في ليبيا، ومراقبة النشاط المتطرف والعنيف». مشددة على أن «هذه العمليات ضرورية لمكافحة النشاط الإرهابي في ليبيا، ويتم التنسيق لها بشكل كامل مع المسؤولين الحكوميين».

وكان الناطق باسم القيادة العامة أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لسلاج الجوى الإيطالي شمال مدينة ترهونة غرب البلاد، متهما الإيطاليين باختراق السيادة الليبية.

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