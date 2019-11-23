«أفريكوم» تعلن فقد طائرة أميركية «غير مسلحة» فوق طرابلس

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، أن طائرة غير مسلحة «متحكم فيها عن بعد»، تابعة للقيادة الأميركية، فقدت فوق طرابلس أول من أمس الخميس، مضيفة أن «الحادث حاليا قيد التحقيق».

ووفق بيان اليوم لـ«أفريكوم» عبر موقعها، «تجرى عمليات تقييم الوضع الأمني ​​المستمر في ليبيا، ومراقبة النشاط المتطرف والعنيف».

وشددت «أفريكوم» على أن «هذه العمليات ضرورية لمكافحة النشاط الإرهابي في ليبيا، ويتم التنسيق لها بشكل كامل مع المسؤولين الحكوميين».

إيطاليا تعلن تحطم طائرة بريديتور «متحكم بها عن بعد» في ليبيا

وكانت السفارة الإيطالية في ليبيا، أعلنت الأربعاء الماضي، عن تحطم طائرة بريديتور، «متحكم بها عن بعد»، على الأراضي الليبية، من قبل ما سمته «السلاح الجوي».

وأوضحت السفارة أن الطائرة كانت في مهمة لدعم عملية Mare Sicuro (البحر الآمن)، لافتة إلى أن «التحقيقات جارية للتأكد من أسباب الحادث».