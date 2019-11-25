1.285 مليون دينار تكلفة الأسلاك والمعدات المسروقة في طرابلس خلال 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 04:16 مساء
سرقة أسلاك كهربائية, (الشركة العامة للكهرباء)

سجلت القيم المالية للأسلاك والمعدات الكهربائية المسروقة في طرابلس، خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2015 إلى 2019 نحو 1.285 مليون دينار، وفق الشركة العامة للكهرباء، التي طالبت الجهات المعنية بالتدخل ومساندة الشركة لحماية الشبكة الكهربائية ومكوناتها من «العابثين»، مؤكدة أن «أيادي الشر لا تزال تعمل جاهدة على إلحاق الأذى بالشبكة العامة للكهرباء من خلال فصل الخطوط وسرقة الأسلاك والمعدات الكهربائية».

ووفق بيان للشركة اليوم، فإن إدارة توزيع طرابلس، سجلت إجمالي الأسلاك والمعدات الكهربائية المسروقة، التي شملت 9 محولات بقيمة 193.017 ألف دينار، و73 عمودًا كهربائيًّا بقيمة 49.746 ألف دينار، و68 عازلًا كهربائيًّا بقيمة 3.468 ألف دينار، وأسلاك كهربائية بقيمة 958.122 ألف دينار.

صيانة خط كهرباء جنوب طرابلس تضرر من الاشتباكات

كما شملت المعدات المسروقة 105 كوابل كهربائية بقيمة 6.525 ألف دينار، ومفتاحين كهربائيين، بقيمة 1069 دينارًا، و2 خلايا كهربائية بقيمة 37.275 ألف دينار، ووحدة حلقية بقيمة 31.350 ألف دينار.

وشددت الشركة على أن هذه السرقات انعكست بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما انعكست سلبًا على الشركة العامة للكهرباء، كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حدث في «مترو لندن».. سيدة ليبية تتصدى لجريمة كراهية ضد أسرة يهودية