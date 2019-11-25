1.285 مليون دينار تكلفة الأسلاك والمعدات المسروقة في طرابلس خلال 5 سنوات

سرقة أسلاك كهربائية, (الشركة العامة للكهرباء)

سجلت القيم المالية للأسلاك والمعدات الكهربائية المسروقة في طرابلس، خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2015 إلى 2019 نحو 1.285 مليون دينار، وفق الشركة العامة للكهرباء، التي طالبت الجهات المعنية بالتدخل ومساندة الشركة لحماية الشبكة الكهربائية ومكوناتها من «العابثين»، مؤكدة أن «أيادي الشر لا تزال تعمل جاهدة على إلحاق الأذى بالشبكة العامة للكهرباء من خلال فصل الخطوط وسرقة الأسلاك والمعدات الكهربائية».

ووفق بيان للشركة اليوم، فإن إدارة توزيع طرابلس، سجلت إجمالي الأسلاك والمعدات الكهربائية المسروقة، التي شملت 9 محولات بقيمة 193.017 ألف دينار، و73 عمودًا كهربائيًّا بقيمة 49.746 ألف دينار، و68 عازلًا كهربائيًّا بقيمة 3.468 ألف دينار، وأسلاك كهربائية بقيمة 958.122 ألف دينار.

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كما شملت المعدات المسروقة 105 كوابل كهربائية بقيمة 6.525 ألف دينار، ومفتاحين كهربائيين، بقيمة 1069 دينارًا، و2 خلايا كهربائية بقيمة 37.275 ألف دينار، ووحدة حلقية بقيمة 31.350 ألف دينار.

وشددت الشركة على أن هذه السرقات انعكست بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما انعكست سلبًا على الشركة العامة للكهرباء، كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.