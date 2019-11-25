صيانة خط كهرباء جنوب طرابلس تضرر من الاشتباكات

جانب من أعمال إصلاح خط كهرباء جنوب طرابلس، 24 نوفمبر 2019، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، صيانة خط كهرباء جنوب العاصمة طرابلس، تضرر جراء الاشتباكات.

ونفذ فنيو دائرة توزيع قصر بن غشير بإدارة توزيع طرابلس صيانة ضغط عالي بالطويشة، الذي ظل مفصولا لأكثر من شهرين، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وكانت الشركة أشارت إلى تعرض منشآتها ومعداتها في جنوب طرابلس إلى أضرار نتيجة الاشتباكات وغياب الأمن، إذ أرجعت انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي العزيزية والهيرة، خلال الأسبوع الماضي، إلى حالات سرقة أسلاك الكهرباء.

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كما أصيب خط نقل «الطاقة القرة بوللي 220» في الاشتباكات الدائرة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي الرواجح والقرة بوللي المشروع وما جاورها.