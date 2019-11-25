صيانة خط كهرباء جنوب طرابلس تضرر من الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 12:35 مساء
جانب من أعمال إصلاح خط كهرباء جنوب طرابلس، 24 نوفمبر 2019، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، صيانة خط كهرباء جنوب العاصمة طرابلس، تضرر جراء الاشتباكات.

ونفذ فنيو دائرة توزيع قصر بن غشير بإدارة توزيع طرابلس صيانة ضغط عالي بالطويشة، الذي ظل مفصولا لأكثر من شهرين، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وكانت الشركة أشارت إلى تعرض منشآتها ومعداتها في جنوب طرابلس إلى أضرار نتيجة الاشتباكات وغياب الأمن، إذ أرجعت انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي العزيزية والهيرة، خلال الأسبوع الماضي، إلى حالات سرقة أسلاك الكهرباء.

اقرأ أيضا: شركة الكهرباء تعلن صيانة محطة تمسان

كما أصيب خط نقل «الطاقة القرة بوللي 220» في الاشتباكات الدائرة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي الرواجح والقرة بوللي المشروع وما جاورها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الثوم يطيل العمر