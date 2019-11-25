الدولار حتى منتصف الأسبوع: ارتفاع طفيف تحت سقف 4 دنانير

أوراق بنكنوت من فئتي الدينار والدولار. (أرشيفية: الإنترنت)

استعاد سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الدينار حتى منتصف هذا الأسبوع، لكن هذا الارتفاع جاء على نحو طفيف ليبقى دون 4 دنانير في السوق الموازية.

وانخفضت العملة الأميركية بفارق 3 قروش حتى منتصف هذا الأسبوع، لتسجل 3.94 دينار الإثنين، بعد أن اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي على مستوى 3.91 دينار، وفق متداولين ووسطاء.

وخلال الشهرين الماضيين، فقد سعر صرف الدولار الأميركي 10.3% من قيمته مقابل الدينار في السوق الموازية، مما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب هذا الانخفاض الذي بلغ أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، حين هبطت العملة الأميركية لما دون 4 دنانير.

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وحسب متعاملين ووسطاء بالسوق الموازية، فقد عزز الدينار الليبي مكاسبه مع تراجع سعر صرف العملة الأميركية نحو 45 قرشًا منذ منتصف سبتمبر الماضي وحتى 20 نوفمبر الحالي، وكان الهبوط اللافت إلى ما دون 4 دنانير في 18 نوفمبر الماضي، مسجلًا 3.99.

وفي تصريحات سابقة، استبعد المحلل الاقتصادي علي الصلح انخفاضًا أكبر للدولار، معزيًا التراجع إلى نهاية السنة المالية وانتهاء عمليات تخصيص النقد الأجنبي الخاصة بأرباب الأسر، التي بلغت 6.6 مليار دولار حتى أكتوبر الماضي وفق حسابات المصرف المركزي.

ومن بين الأسباب الأخرى التي ذكرها الصلح لـ«بوابة الوسط» «انخفاض عرض النقد المحلي (الدينار الليبي)، وزيادة استهداف التضخم عن طريق ضخ الاعتمادات المستندية التي بلغت قيمتها 6.1 مليار دولار حتى أكتوبر الماضي»، منبهًا إلى «اعتماد التجار على سياسة المضاربة في مثل هذه الظروف». لكن الخبير المالي سليمان الشحومي قال إن «الدولار الأميركي يعاني جمودًا وتراجعًا منذ عدة أيام»، مشيرًا إلى «التأثر بإشاعة تعديل سعر الصرف التجاري».