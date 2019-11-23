مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري يحيي اليوم العالمي للطفولة

أقام مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري في بنغازي، اليوم السبت، ندوة حول اتفاقية حقوق الطفل بحضور رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية الموقتة جمعة الفاخري، ومستشار رئيس مجلس النواب الدكتور صالح المنفي.

ووفق بيان لبلدية بنغازي، حضر الندوة أيضًا مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة، العميد خالد المحجوب، وعضو المجلس التسييري راضية المذبل، ومدير عام مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري بوبكر الشيخي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين والاجتماعيين والمهتمين بالطفولة وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية.