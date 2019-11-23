بالصور: مهاجرة غير شرعية تضع مولودها خلال رحلة إنقاذ قرب الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 05:37 مساء
مهاجرة غير شرعية تضع مولودها خلال رحلة إنقاذ قرب الخمس, 23 نوفمبر 2019 (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

 

وضعت مهاجرة غير شرعية مولودها اليوم السبت، خلال رحلة إنقاذ في البحر نفذها حرس السواحل الليبي، على متن الزورق «فزان»، حيث ساعد أحد أفراد الطاقم في عملية ولادة «طفلة بحالة صحية ممتازة»، وجرى نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة الخمس.

ووفق بيان مكتب الإعلام والثقافة البحرية، اليوم، أبحر الزورق «فزان»، التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس بناءً على بلاغ وارد من غرفة العمليات، حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، لافتا إلى إنقاد 99 مهاجرا غير شرعي شمال غرب الخمس خلال عمليات الإبحار.

وتابع البيان أن أحد أفراد الطاقم للزورق «فزان»، ساعد في توليد امرأة، التي أنجبت طفلة بحالة صحية ممتازة، ووصل بها إلى نقطة حرس السواحل، ونقلها إلى إحدى المصحات الخاصة في مدينة الخمس، بمساعدة المنظمات الدولية العاملة في نقاط الإنزال.

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في سياق متصل قالت القوات البحرية إنها تمكنت من إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة شمال شرق الخمس، أمس الجمعة، من خلال الزورق «فزان»، بعد تسلم إشارة استغاثة من أحد قوارب الهجرة غير الشرعية، وتمت عملية الإنقاذ وإنزال المهاجرين بمرفأ الحميدية بتاجوراء.

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