القوات البحرية تنقذ 284 مهاجرا في 4 عمليات بالساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 03:32 مساء
عملية إنقاذ المهاجرين من قبل جهاز حرس السواحل، 20 نوفمبر 2019 (القوات البحرية)

تمكن جهاز حرس السواحل التابع للقوات البحرية من إنقاذ 284 مهاجرا، من خلال أربع عمليات إنقاذ في الساحل الغربي، وجرى إنزالهم في ميناء طرابلس البحري.

وقال الناطق الرسمي للقوات البحرية، في بيان اليوم، إن الزورق «فزان» التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس، أبحر في مهمة بحث وإنقاذ، الأربعاء الماضي، وقام بأربع عمليات ناجحة في مناطق «شمال القره بوللي، وشمال طرابلس، وشمال الزواية، وشمال أبوكماش»، وتمكن من تقديم المساعدة للمهاجرين وإنزالهم في ميناء طرابلس.

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ولفت البيان إلى أن عملية الإنقاذ تأتي في إطار الحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة، بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني، ومكافحة كافة أنواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية.

ووجه الشكر لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للتعاون في إنزال وتسلم المهاجرين، وكذلك لميناء طرابلس البحري للتعاون مع نقطة حرس السواحل الموجود بالميناء، ومع القوات البحرية عموما.

عملية إنقاذ المهاجرين من قبل جهاز حرس السواحل، 20 نوفمبر 2019 (القوات البحرية)
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