إطلاق نار على الشرطة خلال استردادها سيارة مسروقة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 03:13 مساء
مديرية أمن طرابلس تتسلم سيارات حديثة، 9 يوليو 2019، (مديرية أمن طرابلس).

تمكن مركز شرطة غوط الشعال، أحد أحياء طرابلس، من استرداد سيارة « مازدا» مسروقة، رغم تعرض رجال الشرطة لإطلاق نار كثيف من مجهولين فوق أسطح المنازل، ما حال دون ضبطهم.

أكد ذلك بيان مديرية أمن طرابلس، الذي قال إن سيارة «سوناتا» خضراء اللون اصطدمت بسيارة «مازدا» تعود ملكيتها إلى « م.ا»، ليقوم بعد ذلك سائق الأولى بربط حبل بين السيارتين وسرقتها بالقوة، حسب ما نشرت المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت.

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ولفت البيان إلى أن المجني عليه فتح محضرا لدى مركز شرطة غوط الشعال، حيث تمكن رجال البحث من معرفة الجاني بعد التحري عن الواقعة، فانتقلوا إلى محل سكنه، ووجدوا السيارة المسروقة، وقد تغيرت لوحاتها المعدنية.

وأوضحت المديرية أن رجال الشرطة وجدوا السيارة بلا رخص أو كتيب سيارة أو مسجل أو مكبر للصوت، وأعادوها لمالكها، رغم تعرضهم لإطلاق نار من أشخاص مجهولين كانوا مسلحين أعلى أسطح أحد المباني، وأنه جار البحث لضبط المطلوب.

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