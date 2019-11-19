ضبط زعيم أكبر عصابة لسرقة السيارات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 11:36 مساء
آلة طباعة المفاتيح المضبوطة مع زعيم عصابة سرقة السيارات في بنغازي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، الثلاثاء، ضبط زعيم عصابة متخصصة في سرقة السيارات شرق البلاد وغربها، بعد تحقيقات دامت نحو 4 أشهر.

وأشارت في منشور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن «زعيم العصابة سبق ضبطه في العام 2008 في قضايا سرقة السيارات».

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ونوهت إلى وجود «قضايا مسجلة ضد مجهول في سرقة سيارات حديثة من مدينة طرابلس وبيعها في ضواحيها، وشراء السيارات المسروقة من مدينة بنغازي وبيعها في المنطقة الغربية»، مشيرة إلى أن  المتهم «اعترف على السيارات المسروقة التي اشتراها من بنغازي وبيعها في منطقة الغربية والعكس».

وكشفت التحقيقات أن زعيم العصابة «تطور هذا العمل بعد شراء آلة متطورة لطباعة المفاتيح السيارات (مشفر وعادي) من مدينة دبي عن طريق مكتب شحن بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي بقيمة 70 الف دينار ليبي».

ووفق التحقيقات، فإن «الآلة تعمل عن طريق ربط الالة بالهاتف وتصوير كود المدون على الزجاج السيارة الأمامي، لتطبع الآلة المفتاح تلقائيا في دقائق». وأرجعت الإدارة العامة طول فترة التحقيق في القضية لمدة 4 اشهر إلى وجود «أطراف من خارج مدينة بنغازي في مدينة طرابلس و بني وليد وغيرها».

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