بالصور: جهاز مكافحة الظواهر السلبية يضبط عصابة تمتهن تجارة الآثار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 08:07 مساء

أعلن جهاز «مكافحة الظواهر السلبية والهدامة» ضبط عصابة تمتهن تجارة قطع أثرية.

وقال المكتب الإعلامي للجهاز إنه «بعد التحري ودقة المعلومات ومتابعة الأسماء المطلوبة في القضية، تمكن عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة من إحكام كمين لعدة أشخاص بعد ثبوت تجارتهم بالقطع الأثرية متلبسين بها»، وفقا لما نشره على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك».

ولفت جهاز «مكافحة الظواهر السلبية والهدامة» إلى أنه قام بـ«التحقيق معهم ومصادرة القطع الأثرية».

وأشار جهاز «مكافحة الظواهر السلبية والهدامة» إلى أنه «سوف يقوم بتسليم القطع الأثرية لمصلحة الآثار بالحكومة الليبية الموقتة».

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