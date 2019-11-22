مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 10:46 مساء

كشف مدير مكتب الإعلام بجهاز الظواهر السلبية والهدامة التابع للقيادة العامة بمدينة بنغازي، أيوب العرفي، اليوم الجمعة، تفاصيل كشف عصابة تمتهن سرقة وبيع القطع الأثرية.

وقال العرفي لـ«بوابة الوسط»، إنه «بعد التحري وجمع المعلومات عن التشكيل العصابي، جرى القبض على أحد المتهمين في مدينة بنغازي وهو أحد سكان مدينة شحات بمنطقة الجبل الأخضر، التي توجد المدينة الأثرية، تم استدراج المقبوض عليهما الآخرين عن طريقه في كمين محكم وتم ضبطهما متلبسين، وهما واحد من بنغازي والآخر من شحات».

وأوضح العرفي أن المقبوض عليهم الثلاثة «اعترفوا خلال الاستدلال والتحقيقات الأولية بتجارتهم في القطع الأثرية»، مؤكدًا أن «الجهاز صادر كل ما بحوزتهم من قطع أثرية، وسيتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

بالصور: جهاز مكافحة الظواهر السلبية يضبط عصابة تمتهن تجارة الآثار

وأشار العرفي إلى أن جهاز الظواهر السلبية والهدامة «سيسلم القطع الأثرية إلى مصلحة الآثار بالحكومة الليبية الموقتة بمحضر تسليم وتسلم رسمي».

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